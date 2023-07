Família de produtor que morreu em acidente de avião com Marília Mendonça processa equipe da cantora

14/07/2023 | 13:11



É eita atrás de vixe! Novas polêmicas estão vindo à tona quase dois anos após o acidente aéreo que matou Marília Mendonça e quatro outras pessoas. Isso porque, segundo o jornal Metrópoles, a família do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas, está processando a equipe da cantora.

A intenção é pedir o reconhecimento de um vínculo empregatício do produtor com Marília, já que, de acordo com o pai de Henrique, George Freitas, ele vivia 24 horas em função do trabalho com a sertaneja.

Nas redes sociais, Freitas escreveu:

Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!