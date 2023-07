Polícia Ambiental resgata bicho preguiça no Pq.do Pedroso, em Sto.André

Da Redação



14/07/2023



A Polícia Ambiental de Santo André resgatou um bicho preguiça, encontrado na Estrada do Pedroso, altura do número 3.000, bairro Parque Miami.



Conforme a corporação, um dos porteiros do Parque do Pedroso entrou em contato informando que o animal foi avistado no meio da avenida.



Depois do resgate, o animal foi devolvido à natureza.