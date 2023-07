Alckmin diz que benefício para compra de caminhão e ônibus pode ser ampliada

Nilton Valentim



14/07/2023 | 12:41



O programa de incentivo à venda de veículos pesados novos poderá ser ampliado para além dos quatro meses inicialmente previstos. A informação foi dada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante evento realizado nesta sexta-feira (14/7), na Mercedes-Benz, em São Bernardo. Para ter acesso a descontos que vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil, é necessário que o comprador entregue um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso, que será transformado em sucata.

Alckmin afirmou que a prorrogação do prazo “é uma coisa a ser avaliada”. Ele classificou a modernização da frota como “muito importante”, porque impacta na geração de empregos, segurança nas ruas e estradas e ainda na questão da saúde, pois reduz a emissão de poluentes.

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing de Caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, afirma que a ampliação é necessária, porque os trâmites para aquisição do caminhão ou ônibus usados é um processo demorado. “Tem de ser um programa permanente para dar tração. No começo havia várias barreiras, mas elas foram explicadas e entendidas”, afirmou o executivo.

Durante o evento, que a Mercedes anunciou a venda de 90 ônibus e seis caminhões por meio do programa, o vice-presidente criticou os juros altos praticados pelo Banco Central, a taxa básica está 13,75% ao ano. Alckmin destacou que são três pilares que regulam o mercado: juros, câmbio e impostos.

“O câmbio está bom e ajuda as exportações. O imposto, a reforma tributária vai ajudar. Aliás, vai ajudar nas exportações, porque desonera completamente as exportações. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, que vai fazer o PIB crescer, o emprego crescer, que vai dar um empurrão. Acaba com a guerra fiscal. Ao invés de pagar cinco impostos, paga-se apenas um (IVA dual). Os juros estão absurdamente elevados. Estamos com uma inflação de 3,16%. A inflação na Europa vai de 6% a 9%. Não tem demanda que justifique! Estamos confiantes que vai cair”, afirmou.