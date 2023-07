5 eventos para curtir as férias de inverno no Rio de Janeiro

Redação

Do Rota de Férias



18/07/2023 | 13:55



Quem pretende as férias de inverno no Rio de Janeiro encontra uma série de eventos sazonais à disposição. A programação vai desde shows de artistas como Fafá de Belém até experiências gastronômicas tradicionais de montanha.

Eventos para curtir as férias de inverno no Rio de Janeiro

21º Festival Sesc de Inverno

O 21º Festival Sesc de Inverno, maior evento cultural multilinguagem do País, se estende até 30 de julho. Este ano, será realizado em 17 localidades do estado do Rio, tendo como cidades-polo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, todos na Região Serrana. A programação, gratuita ou a preços populares, inclui talentos da música, do teatro, da dança, da literatura, do cinema, do circo e das artes visuais. O evento tem o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

O público poderá assistir a shows de Fafá de Belém, Jota Quest, Simone, Vanessa da Mata, Lenine, Mart’nália, Alceu Valença, Paulinho Moska, Luedji Luna, Liniker, Xande de Pilares e Ed Motta. Nos palcos, serão apresentadas as peças “O Pior de Mim”, com a atriz Maitê Proença, e “A Lista”, com a atriz Lília Cabral e sua filha Giulia Bertolli.

22º Festival de Inverno de Petrópolis

Entre os dias 14 e 23 de julho, o Instituto Dell’Arte promove a 22ª edição do tradicional Festival de Inverno de Petrópolis. Serão dez dias repletos de atrações de alta qualidade em diferentes locais Toda a programação é gratuita, ancorada na “Campanha da Solidariedade”, com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições carentes da região.

Vale a pena destacar que, até o dia 30, a cidade também recebe o 14º Festival de Fondue, Caldos e Cremes. 75 estabelecimentos apresentam uma explosão de sabores para conquistar todos os paladares. Alguns oferecem ainda criações inusitadas, como fondue de coxinha, doce de leite, goiabada e leite ninho com Nutella, caldo de sururu e creme de cogumelos trufados.

1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha oferece experiências gastronômicas variadas em 29 municípios de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais até o dia 30 de julho. No Rio, o evento acontece em Visconde de Mauá com a participação dos bares e restaurantes Terras Altas, Armazém Mauá, Rosmarinus, Gosto a Gosto, Truta Rosa e Serra Gelada Fondues.

Em cada estabelecimento, os visitantes têm a chance de experimentar pratos típicos da região de montanha, que é o mote do festival, com ingredientes frescos de produtores artesanais locais.

18º Festival Vale do Café

O tradicional Festival Vale do Café, no Vale do Paraíba Sul Fluminense, será realizado entre os dias 20 e 23 de julho, unindo história, gastronomia e música. O roteiro inclui visitas a fazendas históricas, como União, Florença, São João da Prosperidade, Das Palmas e São Fernando, que também serão palco de apresentação de artistas como Turíbio Santos, Maria Teresa Madeira e Cristina Braga. Durante o evento serão ministrados cursos gratuitos de voz e instrumentalização sob direção de Turíbio Santos.

Lulu Santos

O cantor e compositor Lulu Santos promete sacudir a cidade de Teresópolis em agosto. No dia 12, véspera do Dia dos Pais, ele levará a turnê “Barítono” ao resort Le Canton. No repertório não faltarão grandes hits acumulados em mais de 40 anos de uma carreira de sucesso. O concerto também terá ingressos vendidos ao público que não está hospedado no hotel.