Divulgada a causa da morte de Lisa Marie Presley

14/07/2023 | 11:10



Como você acompanhou, a morte da filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, deu bastante o que falar e continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E depois de seis meses após a morte dela, o resultado da autópsia da empresária chegou ao público.

Isso mesmo, de acordo com informações do LA Country Coroner que teve acesso ao laudo, Lisa Marie de 54 anos de idade morreu por sequelas de obstrução do intestino delgado. O relatório mais completo do legista ainda não foi disponibilizado e ele deve incluir exames toxicológicos, segundo o TMZ.

Caso você não saiba, Lisa que era filha única do Rei do Rock foi levada às pressas para o hospital no dia 12 de janeiro depois de sofrer uma parada cardíaca. A empresária teria sido encontrada pelo seu x-marido inconsciente e logo em seguida recebeu socorro pelos paramédicos em sua própria casa, mas sem sucesso.

Vale citar que a cantora teve altos problemas com álcool e drogas, e tinha passado também por uma cirurgia plástica, além de perder cerca de 22 quilos.