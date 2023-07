No Brunão, Cachorrão enfrenta a Portuguesa

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 10:57



Visando manter a ponta do Grupo C da Copa Paulista, o EC São Bernardo encara logo mais, às 15 horas, em Santo André, a Portuguesa de Desportos. O Cachorrão tem duas vitórias na competição e divide a lideraça do grupo com a Portuguesa Santista.

O lateral Paulo Henrique, destacou a importância do tempo que a equipe teve para treinamento, já que a última partida foi no dia 5, “Conseguimos aprimorar a parte física, técncia e tática. Agora é colocar tudo em prática e buscar a vitória. Sabemos da dificuldade, mas acho que podemos vencer”, disse.