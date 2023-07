Santo André Futsal arrasa Limeira e está na semi-final

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 10:47



O Santo André Intelli está na semi-final do Campeonato Paulista de Futsal. Na noite de ontem, jogando no Ginário Noêmia Assunção, em Camilópolis, no jogo de volta das quartas de final, o time andreense arrasou o Brutos Limeiras por 6 a 1. Os gols do time andreense foram marcados por Fernandinho, Samuel, Felipe, Xaropinho, Dellatorre e Two.

O time do interior tinha que entrar para o tudo ou nada, uma vez que já havia perdido o jogo de ida por 4 a 2. Mesmo assim, começou o jogo na defensiva, estudando o esquema andreense. A postura chamou o Santo André pra cima, que depois de muita insistência abriu o marcador. Daí em diante foi um bombardeio no gol limeirense.

Agora, o Santo André enfrenta o Corinthians, com vantagem de decidir em casa. O outro confronto será entre Magnus e AABB.