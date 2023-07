Palavra do Leitor - 14 de julho de 2023

Da Redação



Metrô – 1

‘Deputada convoca bancada do Grande ABC à luta pelo Metrô’ (Primeira Página, ontem). Ao responder à pergunta do repórter sobre a implantação da Linha 20-Rosa, Ana Carolina Serra tocou num ponto fulcral, que nas últimas legislaturas foi praticamente esquecido pela bancada eleita pelo Grande ABC: se não houver união dos parlamentares da região, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não vai se convencer da necessidade de fazer um investimento deste porte, e nós, moradores das sete cidades, seguiremos sem poder contar com este modal importantíssimo no sistema de mobilidade.

Sérgio Pinto - Santo André

Metrô – 2

Vergonhoso é São Bernardo, sendo a maior e a mais populosa cidade do Grande ABC, ser a única do seu porte na Grande São Paulo onde não há trilhos.

Marcos Almeida - São Bernardo

Helâine Balieiro

‘Sem vínculo com Mário Covas, médica que recebe do Paço de São Bernardo dá ordens no hospital estadual’ (Primeira Página, ontem). Já trabalhou na UBS da Vl.Euclides, pense em um ser arrogante. Única briga minha na UBS foi brigar para não ser atendida por ela e ficar na equipe do Dr. Davi, esse sim profissional top.

Ines Costa - do Facebook

Violência contra crianças

‘Triplicam queixas de violência contra crianças na região’ (Primeira Página, ontem). Ser violento com uma criança é o mesmo que praticar nazismo infantil. E o pior desse crime é que uma expressiva maioria recebe em suas inocentes vidas sementes que irão desabrochar mais tarde por meio de traumas irreversíveis. Nossas inocentes crianças não abrem mão de viver suas felicidades em todos os aspectos, compreensão e leituras. Nós, pais, responsáveis e cuidadores, precisamos, com sabedoria e amor, educá-las, discipliná-las e não castigá-las com impaciência criminosa. As autoridades precisam ser informadas sobre essas violências e deter preventivamente esses vândalos criminosos, pois aqueles que tratam crianças e até adolescentes dessa maneira violenta não podem viver em sociedade e desconhecem o que é ser um ser humano!

Cecél Garcia - Santo André

Modernidades

Sou do tempo que bicicleta era um luxo, automóveis, raras pessoas possuíam. Telefone, só o posto telefônico. O trem levava mais de três horas para percorrer 35 quilômetros. Hoje tudo mudou, inacreditáveis para aquela época. Quando alguém iria imaginar! Assistir em TV a cores a um jogo de tênis em Wimbledon, Inglaterra, escutar em sintonia o quique da bola antes do saque e a perfeição dentária do atleta ao abrir a boca. Até aonde vamos chegar?

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Dia do Rock – 1

‘Incendiários e contestadores: região como expoente do rock’ (Setecidades, ontem). Trabalhei nos anos 77, 78 e 79 na Discoteca Aaldo, na época de discos de vinil e, com certeza, o rock já estava em primeiro lugar nas vendas. Eu era compradora das gravadoras e atendente dos clientes. Fui, sou e sempre serei rock. Conheço todos os ritmos musicais. Tem muitas coisas boas, mas o rock é o máximo.

Vilma Carlos da Silva - do Facebook

Dia do Rock – 2

Saudades da música alternativa e eletrônica industrial da década de 90. Quem conheceu a Zooster em São Caetano e a Front 242 em Santo André sabe do que estou falando.

Leandro Souza - do Facebook

Dia do Rock – 3

Todo este cenário musical do Grande ABC, e de Santo André em especial, está maravilhosamente retratado no excelente livro Estranhos Noturnos, de Marcelo Mendez, que recomendo.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema