Bruna Marquezine adere à greve dos atores de Hollywood e pede ajuda dos fãs para divulgar Besouro Azul

14/07/2023 | 10:10



Bruna Marquezine anunciou nesta sexta-feira, dia 14, que irá aderir à greve dos atores de Hollywood. Com isso, o elenco de Besouro Azul - incluindo o protagonista, Xolo Maridueña, não participará ativamente da divulgação do filme até o fim do protesto.

Em um comunicado, Bruna explicou:

Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer visibilidade e o reconhecimento que Besouro merece. Serei sempre grata à minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês.

Em seu primeiro filme internacional, Bruna interpretará Jenny, par romântico do protagonista da trama. Nos Stories, em contrapartida, ela comemorou um vídeo promocional do filme que foi transmitido na famosa Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

- To no set de Amor da Minha Vida, filmando. Só estou fazendo esse vídeo para dizer que quando eu vi esse vídeo [da Times Square], eu não acreditei. Eu achei que não era verdade. E eu amo muito vocês. Muito muito muito obrigada por tudo, sou eternamente grata. Eu me questiono todos os dias se eu sou merecedora de tanto carinho, amor, apoio. Obrigada.

Besouro Azul estreia dia 18 de agosto de 2023 nos cinemas.