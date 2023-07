Há cinco dias sem gás, moradores de São Bernardo cobram providências

Thaina Lana

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 09:54



Moradores do Conjunto Habitacional Três Marias, localizado no Bairro Cooperativa, em São Bernardo, reclamam da falta de gás de cozinha no condomínio. Ao todo, 140 famílias são afetadas pela interrupção do fornecimento, que ocorre desde a segunda-feira (10), pela Comgás (Companhia de Gás de São Paulo).

Em nota, a empresa informou que durante vistoria realizada no local foram identificados problemas de vazamento na rede interna de abastecimento e desligou a distribuição como medida de segurança. A Comgás destacou ainda que só irá restabelecer o serviço quando o condomínio realizar o reparo da rede.

“O conjunto está cheio de idosos, pessoas com deficiência e crianças no período de férias, que estão há cinco dias comendo pão com suco, porque os pais não têm como cozinhar. Não são todas as famílias que têm microondas ou panelas elétricas, quem não tem pede ajuda para o vizinho”, desabafa o morador Clebson Lopes da Silva, 45 anos, que cobra suporte da assistência social de São Bernardo. “Não estamos pedindo dinheiro, mas alguma medida para auxiliar durante esse período”, frisa.

Para auxiliar as famílias, o coordenador regional do Movimento Nacional da População de Rua, Thiago da Silva Quintanilha, promoveu arrecadação em dinheiro e entregou um jantar ontem à noite aos moradores. “Assim que os panelões chegaram as pessoas foram descendo com os potes para poder jantar”, explica Clebson.

De acordo com os moradores, a companhia indicou uma série de empresas especializadas para realização do serviço. Em breve cotação, o valor médio do concerto ficou em R$ 32 mil.

“Não temos condições de pagar, a maioria das pessoas que moram aqui são de baixa renda, por isso, residem em habitações populares. Sem contar que, para realizar o reparo, a empresa disse que o prédio terá que ser evacuado. O problema na tubulação ocorreu por conta das rachaduras espalhadas pelos prédios, foi assim que entrou água na rede interna”, acusa Elisabete da Silva, 40, moradora do condomínio.

As fissuras no entorno dos imóveis começaram há sete anos, conforme relata a síndica de um dos blocos afetados, Michele Aparecida dos Santos Nascimento, 43. “O conjunto habitacional foi construído em cima de uma mina. Há alguns anos houve deslizamento de terra na parte externa do condomínio, porque a terra está cedendo com o passar dos anos”, denuncia.

A moradora reclama ainda que as fissuras aumentaram neste ano por conta das obras de ampliação da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Celso Daniel, realizada pela Prefeitura de São Bernardo.

“Com o início das obras, as rachaduras se agravaram, e acredito que tenha sido por conta disso que ocorreu o vazamento de gás. Nós sentimos o prédio balançar toda vez que eles usam a britadeira, ou quando os caminhões passam na rua ”, desabafa Elisabete. A unidade escolar fica localizada ao lado do conjunto.

Na última terça-feira, a Defesa Civil municipal realizou vistoria no local e entregou um laudo à síndica do conjunto habitacional, no qual aponta inadequações relacionadas à segurança do uso do imóvel. O órgão não interditou o edifício e orientou, no documento, que os moradores contratem uma empresa habilitada para efetuar os reparos na estrutura do prédio.

Procurada, a Prefeitura de São Bernardo não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição. “Estamos abandonados à própria sorte, com risco de explosão por conta do vazamento de gás ou por deslizamento dos prédios”, afirma Elisabete.