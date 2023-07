Caso das câmeras no HC poderá custar R$ 10 milhões a São Bernardo

Wilson Moço

14/07/2023 | 09:36



As câmeras instaladas nos vestiários feminino e masculino do HC (Hospital de Clínicas) de São Bernardo, e rapidamente retiradas após o SindSaúdeABC, o sindicato da categoria na região, entrar com ação na Justiça do Trabalho continuarão a dar dor de cabeça à Prefeitura e à FUABC (Fundação do ABC), que faz a gestão do Complexo Hospitalar do município. Isso porque, na ação civil impetrada na segunda-feira passada, a entidade também pede indenização por danos morais individuais e coletivos no valor de R$ 5.000 por funcionário. Como o equipamento conta com cerca de 2.000 trabalhadores, o valor total pode chegar a R$ 10 milhões.

Presidente da entidade, Almir Rogério da Silva, o Mizito, disse ontem que os trabalhadores têm procurado o sindicato para deixar claro que querem ser indenizados, apesar de as câmeras já terem sido retiradas, porque entendem que “realmente houve invasão de privacidade”. Fato que reforça a decisão do SindSaúde de levar a ação adiante.

“A medida foi um desrespeito a tudo o que os tribunais têm falado em relação à questão de câmeras nos locais de trabalho. Na ação também estamos pedindo indenização por danos morais individuais e coletivos, e esse será nosso assunto na audiência de conciliação marcada para o dia 16 de outubro”, informou Mizito.

O dirigente avalia que há tempo para que Prefeitura e FUABC procurem o sindicato para apresentar alguma proposta de acordo em torno da demanda que está na Justiça do Trabalho por indenização, na medida em que a audiência de conciliação está agendada apenas para outubro. “Se fizerem uma proposta, o sindicato vai levar ao conhecimento dos funcionários para aprovação ou não. Caso contrário, e diante das provas que temos, como foto e vídeos, a ação prossegue e a Justiça vai decidir.

RETIRADA

A ordem para que a Prefeitura retirasse as câmeras foi dada pelo juiz substituto do TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) Gabriel Callado de Andrade Gomes na terça-feira, um dia depois de o Diário denunciar que os equipamentos tinham sido instalados. A medida incomodou os trabalhadores, que levaram o caso ao sindicato, inclusive com foto e vídeos que foram encaminhados ao jornal.

Questionadas, Prefeitura e FUABC não responderam até o fechamento desta edição.