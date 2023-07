Suspeita de vender droga que matou neto de Robert De Niro é presa

14/07/2023 | 09:10



Depois de investigarem a repentina morte de Leandro De Niro, neto de Robert De Niro, uma mulher foi presa e está sendo acusada de vender os comprimidos com fenatil, uma substância 50 vezes mais potente que heroína e 100 vezes mais forte que morfina, que pode ter sido responsável pela morte do jovem de 19 anos de idade.

Segundo informações do The New York Post, Sofia Haley Marks é conhecida como Princesa Percocet e teria vendido a droga a Leandro. Ela foi presa pela polícia de Nova York, nos Estados Unidos, durante a investigação secreta que estava sendo realizada pelo Drug Enforcement Administration e Homeland Security.

É importante ressaltar que percocet é um dos nomes utilizados para se referir à oxicodona, um remédio usado para tratar dores moderadas a fortes, mas que causa um alto grau de dependência. A suspeita deve ser indiciada no dia 14 de julho.