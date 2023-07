Polícia invade TSE após suspensão de partido opositor na Guatemala

14/07/2023 | 08:07



Armados e com os rostos cobertos, policiais da procuradoria da Guatemala invadiram nesta quinta-feira, 14 a sede do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), um dia depois de um juiz acatar um pedido do Ministério Público para suspender o partido Semilla, que avançou para o segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo a procuradoria, a operação no TSE - poucas horas depois da certificação dos resultados das eleições - tinha o objetivo de apreender provas de irregularidades na fundação do partido, já que o TSE guarda as listas de eleitores e os registros partidários.

Em entrevista ao Estadão, o especialista em direito constitucional Alexander Aizenstatd disse que não há bases legais para a decisão da procuradoria. "O que aconteceu com o partido Semilla não tem precedentes na Guatemala. A Constituição exige que os pareceres relacionados aos partidos políticos sejam julgados pela lei eleitoral. Além de existirem questionamentos sobre a motivação política da ação, a decisão é ilegal", afirmou.

Apesar da operação, a Corte Constitucional, instância máxima na Guatemala, anulou a sentença de suspensão do Semilla e abriu caminho para a participação de seu candidato, Bernardo Arévalo, no segundo turno, dia 20 de agosto.

Golpe

Arévalo, um social-democrata, acusou o MP de tramar um "golpe" e prometeu denunciar o promotor Rafael Curruchiche. No primeiro turno, em 25 de junho, ele obteve 15% dos votos, uma surpresa, já que pesquisas o colocavam em oitavo lugar.

A candidata que terminou em primeiro, com 21% dos votos, a ex-primeira-dama Sandra Torres, de centro, suspendeu ontem sua campanha em solidariedade ao rival e exigiu que o presidente do país, o conservador Alejandro Giammattei, resolva a situação.

O gabinete de Giammattei emitiu um comunicado dizendo que respeita a separação de poderes e não se envolveria no caso. Seu candidato, Manuel Conde, que terminou em terceiro, com 10,3% dos votos, poderia se beneficiar de uma eventual cassação de Arévalo.

Curruchiche está sob sanções dos EUA desde 2021, acusado de obstruir investigações de corrupção. Arévalo chegou ao segundo turno justamente com um discurso anticorrupção, o que o colocaria em rota de colisão com a procuradoria. Os EUA disseram que a desqualificação do partido opositor coloca em perigo a legitimidade das eleições, segundo o Departamento de Estado.

Ex-diplomata e acadêmico, Arévalo se apresenta como candidato da mudança. Ele prometeu trazer de volta promotores e juízes da Comissão da ONU contra a Impunidade, que foram forçados a deixar o país no governo Giammattei após a descoberta de esquemas de corrupção. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

