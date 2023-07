Zona do euro tem déficit comercial ajustado de 900 milhões de euros em maio

14/07/2023 | 07:31



A zona do euro apresentou déficit em sua balança comercial de 900 milhões de euros em maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em abril, o bloco havia registrado saldo negativo bem maior, de 8 bilhões de euros, de acordo com dado revisado. Analistas consultados pela FactSet previam déficit de 5 bilhões de euros para maio.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 2,9% em maio, enquanto as importações recuaram 0,1%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro teve déficit comercial de 300 milhões de euros em maio, representando apenas uma fração do saldo negativo de igual mês de 2022, de 30,3 bilhões de euros, informou a Eurostat.