Obituário - 16 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Kogi Morishita, 90. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Yolanda Covolan Agostinelli, 90. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Alice Zanotti Sampaio, 87. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Shirley Julia Guidi Marques, 84. Natural de Reginópolis (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lopes dos Santos, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Lima Campos, 80. Natural de Campo Grande (MS). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedita Mendonça Amaral, 77. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darlene Aparecida de Oliveira, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wagner Miranda, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudinei Octavio Cotechini, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Robson de Paula Torres, 45. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Entregador de medicamento. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilton Cezar de Almeida, 40. Natural de Lorena (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Gesseiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Fedora Zorzetto, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Nova Odessa (SP).

Assil Longo, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Lapa, em São Paulo.

Gilberto Brasil, 90. Natural de São Carlos (SP). Residia no Balneário de Marrocos, em Itanhaém (SP). Dia 10, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Luiz Silva Mourão Junior, 87. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Antônia Fernandes, 78. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

José Massaoki Kyomoto, 75. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Paulo Goro Kuroki, 72. Natural de Pacaembu (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia Permanhani, 60. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

João Geraldo Alves de Barros, 58. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Adriana Vidotti Lopes Lucas, 51. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Bruna Oliveira de Socorro, 22. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Grinaura Ferreira da Conceição, 86. Natural de Anadia (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Germano da Conceição, 85. Natural de Macarani (BA). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosa Gomes Coelho, 84. Natural de Solonópole (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Walmir Cícero de Carvalho, 64. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Wilmar José Teodoro, 58. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Aparecido Pereira da Silva, 58. Natural de Goioerê (PR). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

José Gomes Santos Gracho, 54. Natural de Cardoso (SE). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Jefferson Luís Santiago, 39. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Helena Velilla Araki, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.

Pedro Pereira Onofre, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 10. Vale dos Pinheirais.