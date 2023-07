Obituário - 15 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Badia Carota Sanzoni, 94. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes de Assis, 88. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Walter de Oliveira, 84. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Santa Idalina Serezino Joaquim, 81. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Élcio Spaggine 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Borges Neta Cavalcante, 75. Natural de Icó (CE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ilê da Cruz Inácio, 69. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Renato dos Santos Dorneles, 62. Natural de Alegrete (RS). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Porteiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amilton Francisco de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Ivany Pereira da Silva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Antonio Marin Soriano, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Francisca do Carmo Evangelista da Silva, 72. Natural de Mombaça (CE). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério do Baeta.

Gilberto da Costa Cunha, 71. Natural de Inhambupe (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Roseno da Silva Miranda, 70. Natural de Monjolos (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Missako Uemura Ueda, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Geraldo Fernandes da Cruz, 65. Natural de Araruna (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério São Francisco, em Lagoa Nova (RN).

Valdiva Maria de França, 61. Natural de Cândido Sales (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Florisvaldo das Neves Soares, 59. Natural de Mairi (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Elias de Souza Lima, 59. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Vagner Adriano Moreira, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

Gerardo Siciliano, 66. Natural da Itália. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria José da Silva, 83. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José Reginaldo Ferreira, 70. Natural de Ribeirópolis (SE). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Marlene de Fátima Parreira de Carvalho, 66. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Itapura, em São Paulo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José Rodrigues Caldeira, 63. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José Graciliano dos Santos, 61. Natural de Poço Redondo (SE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Hamilton Nicolau da Silva, 60. Natural de Trindade (PE). Residia NO Jardim Sul, em São Paulo. Dia 9, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Bruno Santana de Oliveira, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila do Encontro, em São Paulo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas Evangelista da Silva, oito anos. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Josefa Cavalcante dos Santos Pereira, 80. Natural de Itambé (PE). Residia no Recanto Ouro Fino, em Suzano (SP). Dia 9, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Edson Molon, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São José.