FUABC esconde portaria de nomeação no Mário Covas

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 07:00



Após informar que Helâine Balieiro de Souza foi nomeada para integrar Comissão de Apoio à Gestão do Hospital Estadual Mário Covas, a FUABC (Fundação do ABC) não disponibilizou a portaria que a designou para a função.

O Diário denunciou na edição de ontem que a funcionária vinculada ao Complexo Hospitalar de São Bernardo, gerenciado pela FUABC, substitui extraoficialmente o diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, Adilson Cavalcante, que tirou férias. A Fundação enviou nota à reportagem dizendo que ela foi nomeada por uma portaria da presidência da FUABC que entrou em vigor em 3 de julho. No entanto, a nomeação não está disponível no Portal da Transparência da instituição.

A reportagem esteve na sede da FUABC na tarde de ontem para saber se havia algum informativo sobre a designação de Helâine, mas constatou que não há qualquer informação no local sobre a portaria de nomeação da presidência. A equipe do jornal voltou a questionar a entidade sobre a disponibilidade do documento, mas nenhum retorno foi dado até o fechamento desta edição.

A equipe do Diário esteve na sede da FUABC, mas foi barrada já na recepção. Também foi ao Hospital Mário Covas e conversou com alguns funcionários da unidade, que disseram não conhecer Helâine. Ainda assim, a funcionária que aparece na folha de pagamento da Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), está desde o começo da semana respondendo pelo comando do Mário Covas.

Helâine tem conduzido reuniões técnicas com a equipe do Hospital Mário Covas – algumas delas ao lado de Adilson Cavalcante e sido apresentada como substituta temporária dele no período de descanso. Anteontem, inclusive, ela esteve à frente de uma reunião às 9h30. Essa transmissão foi feita de forma extraoficial até porque, publicamente, nenhum ato administrativo foi assinado comunicando a mudança.

Ela está nos quadros do governo Morando desde setembro de 2017 e foi levada por Geraldo Reple Sobrinho, curiosamente, ex-superintendente do Hospital Mário Covas. Em São Bernardo, ela é diretora do departamento de proteção à saúde e vigilância.

Por estar nos dois órgãos públicos, ela acumula salários. Em São Bernardo, seu vencimento é de R$ 19.207,03. Na FUABC, seus vencimentos são de R$ 10.169,70. Ou seja, ela recebe, mensalmente, R$ 29,4 mil por estar nos dois postos de trabalho.

O Diário publicou na edição de ontem que a FUABC negou que Helâine esteja substituindo Cavalcante, mas reconheceu que a comissão na qual a médica está inserida tem dado “apoio” nos trabalhos do Mário Covas. “Entre as principais atribuições da equipe que compõe esta comissão está o apoio à gestão do equipamento de saúde com foco no cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão do Hospital Estadual Mário Covas junto ao governo do Estado, a partir do acompanhamento integral de resultados, ações de melhorias e eventuais ajustes que contribuam com o aperfeiçoamento assistencial e administrativo da unidade de saúde. O prazo para consolidação dos relatórios finais desta comissão é de 60 dias”, disse, em nota.