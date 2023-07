Bombeiros comemoram 57 anos de fundação do 8º Grupamento

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 20:34



Nesta quinta-feira (13), o 8º GB (Grupamento de Bombeiros) de Santo André celebrou 57 anos de história. A corporação foi fundada em 1966, com a missão de: proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio nas ações de prevenção e pronta resposta às emergências; coordenar o Sistema Estadual de Atendimento às Emergências; e fazer cumprir as leis de Segurança Contra Incêndio. Na solenidade de aniversário, diversos nomes que prestaram serviço ao grupamento foram homenageados.

Fundado em 1966 para atender a demanda de ocorrências das sete cidades, a corporação surgiu com 23 bombeiros, sendo um tenente, três sargentos, quatro cabos e 16 soldados. Antes de 1957, qualquer socorro de combate a incêndio ou salvamento dependia da Capital, partindo a guarnição da 3ª Companhia sediada, na época, no Cambuci, em São Paulo. Os bombeiros gastavam cerca de 40 minutos para prestar o atendimento.

“O 8º GB tem oito estações de bombeiros, mas a sede de comando, distribuídas taticamente fazem a proteção e prevenção no atendimento às emergências que ocorrem aqui no Grande ABC. Tenho muita gratidão em ser o comandante, pois comecei minha carreira aqui, como tenente. Agora tenho a oportunidade de voltar”, disse o comandante do 8º GB, Marcelo Ramos.

Houve a entrega de quatro moedas, a primeira comemorativa, para pessoas que colaboraram com a corporação durante o último ano; a segunda, foi entregue especificamente para os “eternos comandantes”, nomes que já haviam comandados o 8º GB anteriormente; a terceira para os veteranos do grupamento, concedida a membros que se aposentaram; e a moeda especial para a guarnição de comando de área, em homenagem à equipe de deslocamento rápido da década de 90, que eram compostas por um oficial, um motorista e um auxiliar.

“É uma satisfação, nossa solenidade contou com a presença de muitos veteranos que já passaram por aqui, e neste dia se recordaram e encontraram amigos e foram homenageados pelos atuais integrantes do 8º GB”, finaliza o comandante. A solenidade contou ainda com exposição de itens do Acervo Histórico, como o TP - 07 Chrysler - Dodger Dart Coupê Luxo, que prestou serviços ao 8º GB a partir de 1974, sendo utilizado pelo diretor de serviços no acompanhamento das ocorrências até 1990. O 8º Grupamento fica na Avenida Prestes Maia, 1.111.

ETERNIZADA

A cerimônia ainda eternizou o nome da coronel Cynthia Montanheiro de Godoy Cicerelli na galeria de comandantes do 8º GB. A homenageada tem mais de 30 anos na carreira militar, com passagem pela PM (Polícia Militar) até ingressar no curso para o Corpo de Bombeiros, em 2002. No 8º GB, Cynthia acumulou duas passagens, a primeira entre 2003 e 2012, até o retorno em 2020. Em 2022, a então tenente-coronel subiu ao cargo de comandante, sendo a primeira mulher a ocupar o posto no Grande ABC e no Estado.

“Comandar o 8º GB, além de um sonho, foi ao mesmo tempo uma honra, esta unidade faz parte da minha vida. Cheia de inseguranças e dúvidas, mas com a certeza de fazer o meu melhor dentro da corporação, tive a satisfação de exercer por 11 anos no 8º GB, funções em todos os postos. Hoje, após 30 anos de serviço, sendo 21 no Corpo de Bombeiros, sinto-me realizada profissionalmente, além de sentir que fiz o melhor para a corporação”, afirmou Cynthia durante a solenidade.