Metalúrgicos do ABC firmam acordo com empresas chinesas para produção na região

13/07/2023 | 20:29



Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC assinaram uma carta de intenções com a Chery e a Beijing Peak Automotive, duas empresas chinesas interessadas em fabricar ônibus elétricos e veículos no Grande ABC. A assinatura ocorreu na última quinta-feira, dia 6, em Brasília.

Durante o encontro, foi ressaltada a importância da região e reafirmado o objetivo das empresas em se estabelecerem no ABC.

"A notícia de investimentos desse porte em nossa região é muito positiva, pois traz mais empregos, renda, crescimento industrial e comercial para o ABC. Esses investimentos são fruto dos esforços dos Metalúrgicos do ABC, das frentes parlamentares Brasil-China e BRICS no Congresso Nacional, e da IndustriALL-Brasil", destacou Moisés Selerges, presidente do Sindicato.

"São empresas chinesas que desejam investir na região dentro do nosso projeto #ARetomada, pelo qual o Sindicato tem trabalhado incansavelmente para atrair mais investimentos para o ABC", afirmou.

O diretor executivo do Sindicato, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e da IndustriALL-Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva, enfatizou a importância dessa aproximação com as empresas chinesas.

"Essa relação e demonstração de possíveis investimentos da Chery, Peak e Sinomach, que discutimos no dia 1º, mostra o quanto o ABC ainda é uma região industrialmente relevante e estratégica para investimentos industriais", disse.

"Temos um parque industrial consolidado, uma cadeia de fornecedores organizada, mão de obra qualificada e especializada, sistemas de governança que podem fornecer suporte às empresas da região, além de um ambiente privilegiado com universidades, escolas técnicas e institutos de ciência e tecnologia que também podem fornecer suporte técnico às empresas", argumentou.

Essa iniciativa representa mais um passo na busca por investimentos na região do ABC e fortalece a posição do sindicato na promoção do desenvolvimento econômico e industrial local.