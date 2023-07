Zagueiro Pedro Henrique fratura o tornozelo e passará por cirurgia no Athletico-PR

13/07/2023 | 20:25



O zagueiro Pedro Henrique terá de esperar um pouco mais para concretizar o sonho de jogar na Europa. O defensor estava com negociações avançadas com o Braga, de Portugal, mas sofreu uma fratura no tornozelo no jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e terá de passar por cirurgia, devendo retornar somente em 2024.

A contusão do zagueiro, revelado pelo Corinthians, com passagem pelo Bragantino e no Athletico-PR desde 2019 ocorreu em um lance bobo nos acréscimos e já com a equipe paranaense praticamente eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil, com 2 a 0 para os cariocas.

Pedro Henrique correu para evitar a saída da bola pela lateral, enroscou o pé no gramado sintético da Ligga Arena e acabou caindo, chorando de dores. Acabou retirado de maca do campo e exames nesta quinta-feira confirmaram a grave lesão.

"Boa recuperação, Pedro Henrique! O zagueiro passou por exames nesta quinta-feira, que constataram fratura na articulação do tornozelo direito. A fratura foi gerada por uma entorse, sofrida nos minutos finais da partida diante do Flamengo", informou o Athletico-PR. "A lesão tem indicação de cirurgia, que será realizada nos próximos dias, em data a ser definida. Pedro Henrique seguirá em tratamento pré-operatório no CAT Caju."

O clube não informou a data do procedimento por causa do pé com bastante inchaço. Pedro Henrique fará tratamento com anti-inflamatório nos próximos dias até ser liberado para o processo cirúrgico.

A notícia ruim contrasta com a negociação avançada com o chileno Arturo Vidal. O Flamengo oficializou a rescisão do volante e o Athletico-PR finaliza os trâmites burocráticos para anunciar a contratação.