Mais de 60 atrações agitarão o Festival de Inverno de Paranapiacaba

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 20:26



Com estilos musicais que vão do samba ao reggae, passando pela MPB, forró, rock, ska e muitos outros, o 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) promete animar as ruas da vila inglesa do século XIX. O evento, que contará com mais de 60 atrações e a participação de cerca de 300 artistas de Santo André e região, ocorrerá nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho. A programação completa pode ser conferida no site oficial do festival.

A abertura do evento está programada para o dia 22 (sábado), às 10h, com a entrega de um dos primeiros campos de futebol do Brasil pelo União Lyra Serrano, o clube mais antigo do ABC. Além disso, será inaugurado um memorial dedicado a Charles Miller, contando a história do pai do futebol.

Durante os quatro dias do FIP, as apresentações terão início às 11h e se estenderão até as 18h, em seis pontos principais: palcos Mercado e Rua Direita, Coreto, Espaço Viradouro, Biblioteca Ábia Ferreira Francisco e quadra da Emeief Paranapiacaba. Também haverá apresentações itinerantes pelas vielas centenárias da Vila.

Todas as atrações e atividades do festival são gratuitas, porém, é sugerida a doação de alimentos não perecíveis ou itens para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade.

A programação inclui a cantora Heloisa Lucas com seu MPB e soul music no palco Mercado, e o espetáculo teatral infantil "O pum de Micura" do grupo Porandubas de Teatro no Espaço Viradouro, ambos no dia 22. O rock e as músicas autorais da banda andreense Poisé marcam a abertura do palco da Rua Direita ao meio-dia.

No dia 23 (domingo), o forró do Bando de SP dará início às apresentações às 11h no palco Mercado, seguido pelo samba do Bendito Samba Clube às 13h e pela MPB de Os Robertos às 15h. Entre as atrações itinerantes do domingo, destacam-se o maracatu com o grupo Baque CT ao meio-dia e os artistas circenses do grupo Margarida às 15h.

A programação continua no dia 29 (sábado) com mais música e arte. Juliana Lima e banda trarão MPB ao palco Mercado às 13h, seguidos pelo jazz de Graça Cunha e sua banda às 15h. No Coreto, Denise Coelho e Edu Guerra apresentarão poemas musicados ao meio-dia. Na Rua Direita, às 14h, será a vez do hip hop com a apresentação de Neil Pimenta. No Espaço Viradouro, às 15h, o grupo Tricotando Palavras encenará um teatro infantil.

No dia 30 (domingo), último dia do FIP, a programação começará com a MPB do cantor Celloo às 11h no palco Mercado. Outras atrações incluem uma roda de cumbia, música típica colombiana, apresentada pelo coletivo de músicos imigrantes Los Cambamberos às 17h no palco Mercado, e o reggae de Vetinho Man e Zion Sounds às 18h no palco da Rua Direita. Nas ruas da Vila, a capoeira de Messias Beiço Gingaê será uma das atrações itinerantes.

O tradicional Coletivo Rock ocupará a quadra da Emeief Paranapiacaba com uma extensa programação no dia 30, das 11h às 18h. Para as crianças, a Cia Terrível trará as palhaças Arguta e Vanilla, oferecendo um jogo de imaginação com danças acrobáticas, malabarismos e uma minibicicleta que atravessa um arco de fogo, entre outras atrações.

Ao longo dos quatro dias do evento, também haverá contação de histórias, mágica, teatro infantil, dança infantil, dança tradicional chinesa (dança do dragão), saraus, graffiti, circo, palhaçaria, poemas musicados, literatura, capoeira e uma Feira Livre do Vinil na Estação do Expresso Turístico, com DJ e atividades de lazer gratuitas para as crianças. A divertida Câmera 360º também estará presente entre as atrações.

Duas praças de alimentação, uma no Antigo Mercado e outra nos Galpões das Oficinas, oferecerão diversas opções gastronômicas. Haverá food trucks, beer trucks, barracas gastronômicas e também os restaurantes, lanchonetes e cafeterias da Vila, além da Feira Caminhos do Cambuci.

Para chegar ao local, os visitantes que estiverem de veículo próprio poderão utilizar o estacionamento na Rodovia Dep. Adib Chammas, no km 47, e utilizar os ônibus gratuitos que irão até a parte baixa de Paranapiacaba, com desembarque ao lado da Casa Fox. Os valores do estacionamento serão os mesmos do ano passado (R$ 50 para carros, R$ 40 para motos, R$ 100 para vans fretadas e R$ 200 para ônibus).

Também será possível chegar ao local de ônibus intermunicipal, utilizando uma das duas linhas da Next Mobilidade: a linha 040, saindo do Terminal Rodoviário Santo André Leste, e a linha 424, partindo da estação Rio Grande da Serra da CPTM.