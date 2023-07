Viaduto Papa João Paulo II será fechado para tráfego de veículos durante o fim de semana

Da Redação

13/07/2023 | 20:24



A Prefeitura de Mauá realizará obras de substituição das juntas de dilatação no próximo fim de semana, nos dias 15 e 16 de julho. Como resultado, o viaduto Papa João Paulo II, que conecta a Avenida Capitão João à Avenida Governador Mário Covas Jr, no centro da cidade, ficará interditado para o tráfego de veículos. No entanto, as calçadas estarão abertas para uso dos pedestres.

No sentido Centro/Bairro, em direção à Avenida Capitão João, a interdição total começará às 22h do sábado (15/07). Uma das faixas de rolamento será reaberta às 6h de domingo (16/07).

Já no sentido Bairro/Centro, a interdição completa ocorrerá a partir das 22h de sábado, com previsão de reabertura às 18h de domingo.

Os motoristas são aconselhados a buscar rotas alternativas, como os viadutos Juscelino Kubitschek e Élio Bernardi. Agentes de trânsito estarão presentes na região para fornecer orientações.