Viih Tube comemora três meses de amamentação: É luta, mas quando acabar vou sentir tanta saudade!

13/07/2023 | 19:11



Viih Tube usou as suas redes sociais para comemorar mais um marco em sua fase como mãe! Com diversas fotos ao lado da herdeira, a pequena Lua, a mamãe de primeira viagem celebrou - em meio as dificuldades - três meses de amamentação.

TRÊS MESES DE AMAMENTAÇÃO! Com cada mesversário da minha filha, eu comemoro junto mais um mês de amamentação. Se Deus quiser comemorarei muitos meses ainda! Comemoro cada dia! Porque pra mim não foi algo fácil! Cada gota de leite que tirei suada, cada respiro fundo na primeira sugada dela com a fissura no peito e os 15 segundos de dor, cada sonda higienizada sete vezes por dia, cada vez que a sonda não encaixa e eu acho que vou surtar, cada extração com a bomba todos os dias, cada dia que quis desistir de dor ou de cansaço com a sonda que é trabalhosa, que uso por não produzir a quantidade suficiente. Cada dia precisa ser comemorado!

Em seguida, Viih Tube explicou o motivo de ainda não ter desistido:

Eu só não desisti porque são meus momentos favoritos do dia, um dos momentos que me sinto mais conectada com ela, que é só a gente, que acalma ela seja qual for o choro. É o acalento, a proteção, o cantinho favorito dela! Tenho muito orgulho de conseguir mais um mês amamentando mesmo nas minhas condições, de ter o bico plano (que dificulta, mas não impossibilita), de não produzir leite suficiente pra nutrir (produzo 60ml em média por mamada e ela mama 180ml, eu falo que meu leite se tornou o remédio dela já que faz muito bem porém não é o suficiente pra ganhar peso), e de até hoje com três meses lidar com fissuras que não fecham por nada! É luta, mas quando acabar vou sentir tanta saudade!

A loira então encerrou:

Obrigada quem inventou a relactação com sonda que foi o método de complementação que mais me adaptei!E se você desistiu, eu entendo você! Eu sei como é chegar no seu limite ou sentir que não está leve nem prazeroso, tá tudo bem desistir se for pro bem dos dois! Seu bebê te quer bem a cima de tudo, eles são como esponjas e sentem a gente! Se você desistiu tá tudo bem, que bom que existe fórmulas tão boas hoje em dia, não se culpe também não! Mas se conseguiu, comemore muito, se orgulhe sim! Eu tenho orgulho da minha força, da minha determinação e da minha garra! Obrigada minha filha por esses momentos!