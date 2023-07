Luísa Sonza deixa internautas curiosos após troca de comentários com possível affair: Único e exclusivamente meu

13/07/2023 | 19:11



Eita que parece que tem casal novo por aí! Luísa Sonza chamou a atenção dos internautas após comentar na foto do influenciador Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, e aumentou os rumores de que estão vivendo um romance. Chico é amigo do streamer brasileiro Casimiro, e ficou conhecido na web após fazer algumas participações em vídeos ao lado do parceiro.

Único e exclusivamente meu, comentou Luísa.

Você disse que era no segredo, respondeu Chico.

Eu gosto de surpreender, afirmou a cantora.

Além de ter ganhado o apoio do próprio influenciador, a artista ganhou a torcida dos fãs e seguidores que estão ansiosos por cenas dos próximos capítulos.

Após o comentário, é claro que os fãs de Luísa foram descobrir mais sobre a possível relação dos dois, e encontraram outra troca de comentários entre os pombinhos em uma foto da própria cantora em 27 de junho. Na foto, Luísa está de biquíni na piscina.

Pô, covardia, registrou Chico.

Eu né, respondeu a cantora de forma enigmática.