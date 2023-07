Michael Clifford, músico da banda 5 Seconds Of Summer, compartilha chá revelação e anuncia sexo do primeiro filho

13/07/2023 | 19:11



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Michael Clifford, um dos integrantes da banda australiana 5 Seconds Of Summir, anunciou pelo Instagram, em junho, que ele e Crystal Leigh estão esperando um bebê. O músico contou para a People que depois de alguns anos de experiência como pai de pet ele está feliz que agora um bebê vai chegar em sua vida.

Nesta quinta-feira, dia 13, Michael postou o resultado do chá revelação: é menina! O artista compartilhou registros do emocionante momento em suas redes. Nos comentários, amigos, fãs e familiares desejaram felicidades à família. O ator Taylor Lautner parabenizou o colega na publicação.

Vale lembrar que 5 Seconds of Summer anunciou turnê nova e confirmou que irá se apresentar no Brasil em julho deste ano; dia 23 de julho no Rio de Janeiro e 25 de julho em São Paulo.