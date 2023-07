Família de nove pessoas quebra recorde de maior número de membros nascidos no mesmo dia

13/07/2023 | 18:27



Uma família formada por nove pessoas quebrou o recorde de maior número de membros nascidos no mesmo dia. A história dos integrantes da família Mangi, naturais da cidade de Larkana, no Paquistão, foi contada pelo Guinness, que registrou o recorde inusitado.

Conforme o livro de recordes, todos os Mangi comemoram aniversário no mesmo dia: 1º de agosto. O casal que originou a família, Ameer Ali e Khudeja, também decidiram se casar no dia do aniversário e, por isso, comemoram o casamento na mesma data.

Os dois oficializaram o matrimônio em 1991, um ano após o nascimento da filha mais velha, Sindhoo. Eles são pais de sete filhos com idades entre 19 e 30 anos: Sindhoo, as gêmeas Sasui e Sapna, Aamir, Ambar e os gêmeos Ammar e Ahmar.

Ameer relatou o sentimento de "surpresa e encantamento" ao longo dos anos ao perceber que os filhos fariam aniversário na mesma data que o casal. Todos eles foram concebidos e nasceram de maneira natural - nenhum veio ao mundo por cesárea e o parto de Khudeja nunca foi induzido.

Os sete também ostentam o recorde de maior número de irmãos nascidos na mesma data. O feito pertencia a uma família dos Estados Unidos em que todos os cinco filhos haviam nascido no dia 20 de fevereiro. Antes da descoberta do caso dos Mangi, este era o único caso já registrado de uma família que deu origem a cinco membros que fazem aniversário na mesma data.

A surpresa também está no nascimento das gêmeas Sasui e Sapna e os gêmeos Ammar e Ahmar. Segundo o Guinness, ter dois pares de gêmeos fazendo aniversário no mesmo dia é "incrivelmente raro". No mundo, apenas cinco casos do gênero foram registrados, o que fez com que os Mangi também se igualassem ao recorde de maior número de gêmeos nascidos no mesmo dia.

A família conta que sempre tenta celebrar o aniversário coletivo "de uma maneira especial". O que será comemorado neste ano renderá uma comemoração ainda maior, já que Khudeja completará 50 anos e Ambar vai comemorar 21 anos.

"Antes comemorávamos aniversário de forma simples, mas agora fazemos muito mais e com muita alegria", comentou Sasui.