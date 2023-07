Virginia Fonseca vai parar no hospital após forte crise de enxaqueca e Zé Felipe tranquiliza os fãs

13/07/2023 | 18:10



O que rolou? Virginia Fonseca causou preocupação em seus milhares de fãs após postar um clique no hospital, na tarde desta quinta-feira, dia 13. Na imagem, compartilhada nos Stories, a empresária apareceu deitada na maca com uma coberta.

Sumida por motivos de: passei a manhã toda no hospital, escreveu ela, tranquilizando os seus seguidores logo em seguida: Cheguei agora em casa e tenho que ficar quietinha. Já já apareço por cá, se Deus quiser.

Além de Virginia, Zé Felipe também se pronunciou e tranquilizou os fãs de sua esposa:

Galera, estou com a Virgínia no hospital, mas está tudo bem graças a Deus.

De acordo com o Fofocalizando, a influenciadora foi internada com uma crise de enxaqueca com aura, em que a pessoa tem alterações em sua visão, enxergando pontos brancos, flashes de luz, pontos cintilantes e outras alterações, seguido por uma dor de cabeça forte e constante.