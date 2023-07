Fátima Bernardes mostra nas redes sociais que mudou o visual

13/07/2023 | 16:10



Fátima Bernardes adora compartilhar em suas redes socias os detalhes que anda fazendo no off das câmeras e durante a tarde desta quinta-feira, dia 13, a apresentadora resolveu mostrar a mudança que ela faz no visual.

Pois é, Fátima Bernardes postou um vídeo curtinho no feed do Instagram mostrando que deu ainda mais vida aos seus fios de cabelo e além de dar uma aparadinha nas pontinhas, também colocou um pouco mais de cor nos tons do cabelo.

Mudei e gostei. Você entendeu exatamente o que eu queria, Marcos Aguiar.