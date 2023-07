Chega ao mercado duas caixas de som da Originais iPlace

Da Redação, com assessoria

A marca Originais iPlace, do mesmo grupo da varejista iPlace, apresentou no início deste mês sua linha de áudio: as caixas de som Connect S50 e Energie L55. Ambos os modelos são Bluetooth V5.0, resistentes à água IPX6, com distância de conexão de até 10 metros, carregamento via USB-C e possuem modos chamadas e power bank. Os valores sugeridos são de R$ 1.399 e R$ 1.199, respectivamente.

Sendo um aparelho portátil, a autonomia das caixas é bem importante. É por isso que o modelo Connect S50, com 2,9kg e 50W de potência, recomendado para ambientes internos, promete até 12 horas de reprodução. Já a caixa de som Energie L55, tendo 2,4kg e 55W de potência, sugerida para locais externos como praças, clubes e praias, entrega até 20 horas de reprodução. Ambos os modelos possuem três equalizações pré-definidas (Neutra, Grave e Médio).

A Connect S50 chega ao mercado com as cores preto e cinza, além da azul marinho e amarelo. Já a caixa de som Energie L55 está disponível em preto e azul petróleo, azul escuro e amarelo, e azul marinho com turquesa.

Características da Connect S50

Cores: preto e cinza ou azul marinho e amarelo

Bluetooth V5.0

Distância máxima de 10 metros

50W de potência

Resistência água IPX6

Duração de bateria 12h com volume em 50% (pode variar de acordo com a música)

3 equalizações pré-definidas (Neutra, Grave e Médio)

LED Multicolorido

Conexão TWS (permite conexão de duas caixas do mesmo modelo)

Entrada Auxiliar para cabo P2

Entrada USB para pendrive

Entrada para cartão microSD

Modo Power Bank

Modo Chamada

Peso: 2,9kg

Características da Energie L55

Cores: preto e azul petróleo, azul escuro e amarelo, ou azul marinho e turquesa

Bluetooth V5.0

Distância máxima de 10 metros

55W de potência

Resistência água IPX6

Duração de bateria 20h com volume em 50% (pode variar de acordo com a música)

3 equalizações pré-definidas (Neutra, Grave e Médio)

Conexão TWS (permite conexão de duas caixas do mesmo modelo)

Indicador de carga da bateria

Entrada auxiliar para cabo P2

Entrada USB para pendrive

Entrada para cartão microSD

Modo Power Bank

Modo Chamada

Peso: 2,4kg