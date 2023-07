Acessibilidade: controle Access para PS5 será lançado em 6 de dezembro

Da Redação, com assessoria

Com o intuito de abrir portas para que mais jogadores compartilhem a alegria dos games, a PlayStation acaba de anunciar a data de lançamento do controle Access. O novo gadget de acessibilidade para PlayStation 5 será disponibilizado mundialmente em 6 de dezembro. Pré-venda começa em breve.

O controle Access permite que o usuário personalize o layout com diferentes capas para botões e para controle analógico em vários formatos e designs, opere o gadget em qualquer orientação em 360,° e conecte acessórios de acessibilidade de terceiros usando quatro portas de expansão de 3,5 mm padrão do setor.

No console PS5, há diversas configurações que podem ser ajustadas para atender às necessidades do gamer. É possível mapear botões para criar até 30 perfis de controle, ajustar as configurações do controle, ativar e desativar os comandos ou desativar completamente os botões para evitar pressionamento acidental. Também dá para emparelhar dois controles Access e um controle sem fio DualSense e usá-los de forma colaborativa.

Assista ao vídeo abaixo e confira as inúmeras maneiras de personalizar sua própria experiência de jogos usando o controle Access:

É válido destacar que, com o objetivo de criar um controle que possibilitasse que gamers com deficiência jogassem de forma mais confortável e por mais tempo, a PlayStation se reuniu com especialistas, organizações e comunidades ao longo dos últimos cinco anos para dar vida ao controle Access.