Bard: IA do Google está disponível em português do Brasil

13/07/2023



Hoje (13), o Google anunciou que sua inteligência artificial está disponível para todos os brasileiros. O Bard é um experimento inicial que permite interagir e colaborar com IA generativa. Trata-se, em resumo, de uma plataforma nos moldes do Chat GPT.

Lançado em fevereiro, o Bard ainda é uma ferramenta em fase experimental, que vem evoluindo desde então também graças à colaboração das pessoas. Para conhecer todos os detalhes do Bard em Português, veja esta publicação .

Algumas dicas para começar a usar o Bard

Acesse o Bard neste link no computador ou no celular.

Insira um comando digitando ou usando o botão do microfone para entrada de voz.

Características principais

Múltiplos rascunhos: ao usar o Bard , muitas vezes você terá a opção de algumas respostas diferentes, para que possa escolher o melhor ponto de partida para você. Para encontrá-las vá ao canto superior direito em “Visualizar outros rascunhos”. Você pode continuar colaborando com a Bard a partir daí, solicitando comandos seguintes ou refazendo a sua consulta.

ao usar o , muitas vezes você terá a opção de algumas respostas diferentes, para que possa escolher o melhor ponto de partida para você. Para encontrá-las vá ao canto superior direito em “Visualizar outros rascunhos”. Você pode continuar colaborando com a Bard a partir daí, solicitando comandos seguintes ou refazendo a sua consulta. “Pesquisar no Google” : o Bard é uma experiência independente da Busca do Google, mas você pode usar a Busca para encontrar mais informações ou explorar fontes na Internet. Ao usar o Bard, você pode clicar em “Pesquisar no Google” para obter sugestões de consultas relevantes. A pesquisa será aberta em uma nova guia, onde você poderá encontrar resultados úteis e de qualidade para se aprofundar.

: o é uma experiência independente da Busca do Google, mas você pode usar a Busca para encontrar mais informações ou explorar fontes na Internet. Ao usar o Bard, você pode clicar em “Pesquisar no Google” para obter sugestões de consultas relevantes. A pesquisa será aberta em uma nova guia, onde você poderá encontrar resultados úteis e de qualidade para se aprofundar. Oferecendo feedback: o Bard ainda é um experimento inicial e continuará a ser melhorado. Para fornecer um feedback sobre uma resposta, você pode classificar com um polegar para cima ou para baixo e fornecer um contexto adicional sobre o por que você escolheu essa classificação. Se a resposta à barra não for atendida, você pode clicar no botão “Reescrever” para editá-la.

Veja nesta publicação do Blog do Google todas as novidades do Bard lançadas hoje, globalmente, incluindo novos recursos que já estão disponíveis no Brasil a partir do lançamento nesta quinta-feira, 13.