Diadema transfere para Praça Lauro Michels o aniversário da Casa do Hip Hop de Diadema

Da Redação



13/07/2023 | 15:42



Com o intuito de oferecer maior segurança aos visitantes, a festa de aniversário em comemoração aos 24 anos da Casa do Hip Hop de Diadema será realizada na Praça Lauro Michels, conhecida como Praça do Skate, ao invés de ocorrer nas próprias instalações da Casa do Hip Hop. A mudança foi decidida pela Secretaria de Cultura e pela coordenação da Casa, visando proporcionar mais conforto aos presentes. A Casa do Hip Hop, o primeiro estabelecimento do gênero na América Latina, completa 24 anos em 29 de julho. Como um importante polo cultural de preservação e resistência da cultura hip hop, a Casa terá 12 horas de festividades para celebrar a data. O destaque fica por conta das apresentações da dupla Tasha & Tracie, fenômeno do rap e trap, e do rapper Nog.

Jean Triunfo, coordenador da Casa do Hip Hop, explicou que a mudança de local ocorreu devido à grande repercussão nas redes sociais sobre o evento. "As pessoas ficaram muito entusiasmadas, então esperamos receber um público numeroso. Por questões de segurança, foi sugerida a mudança de local", detalhou. "Portanto, entendemos que a Praça do Skate é o local perfeito, oferecendo mais espaço e fácil acesso, o que contribuirá para uma grande celebração", acrescentou.

Apesar da alteração no local, a programação da festa permanece a mesma. Serão 12 horas de atividades, repletas de música, diversão e os elementos característicos da cultura hip hop. "Vamos montar uma estrutura para o campeonato de basquete 1x1, para que ninguém seja prejudicado. A festa está mantida e será a mais incrível que já organizamos", finalizou o coordenador.

Jean ressalta que a festa também oferece a oportunidade de ajudar o próximo. "Aqueles que puderem doar um quilo de alimento não perecível estarão contribuindo com o trabalho do Fundo Social de Solidariedade."

Além de Tasha & Tracie e Nog, a festa contará com a participação de Preta Nay, Mano Piti, Banca ÉoK, Drill de Lobos, DJ ErryG, NOG, batalha de MCs e de breaking, o campeonato de basquete 1x1 com On Fire, a discotecagem do DJ Claytão e as barracas da Economia Solidária. "Estabelecemos uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e teremos uma batalha internacional de breaking com 32 atletas. Será um evento grandioso", concluiu.