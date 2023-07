Bebês caem de janela e Flash tenta salvar: veja bastidores da cena mais agoniante do filme

13/07/2023 | 15:35



Nos primeiros minutos de The Flash, filme da DC Comics lançado em junho, o herói precisa salvar nove bebês e uma enfermeira que estão em queda livre. No entanto, Flash está fraco porque está com fome, assim, sua velocidade fica reduzida, mesmo sendo ainda extremamente rápido.

"No roteiro original, havia uma cena no vulcão, mas achei que tinha de começar com algo mais forte", diz o diretor argentino Andy Muschietti enquanto explica a sequência no vídeo abaixo. "Aí bolei uma cena em que vários bebês caem no vazio e Flash tem que fazer algo a respeito", continua o diretor.

Esta é uma forma de começar o filme de uma maneira acelerada, com o perdão do trocadilho. Durante a cena também já fica claro algumas informações sobre a personalidade do herói. Ele é chamado para ajudar Batman em Gotham, mas apesar de ser o homem mais rápido do mundo, chega atrasado, como é de costume (e conhecido pelos fãs).

Além disso, a sequência mostra como Flash é enfraquecido pela fome. Tanto que durante o salvamento das crianças, o herói precisa "fazer um lanchinho" para se energizar e conseguir ficar mais rápido. Se ele não fizesse isso, possivelmente não conseguiria concluir seu trabalho.

Muschietti, que também dirigiu It, A Coisa e It - Capítulo 2, conta que quis Muller fazendo todas as tomadas em que Flash aparecesse nesta cena e que o ator estava disposto a fazer as sequências. "Na maioria das cenas em que vemos Barry, é ele mesmo que está ali", explica. "Ezra passou vários dias pendurado para dar vida à cena e nenhum bebê se machucou na produção desta cena", brinca.