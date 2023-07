Suárez desiste de ir para Barcelona e opta por tratamento das dores no joelho no Grêmio

13/07/2023 | 15:15



O intervalo de nove dias sem jogos virou um aliado para o uruguaio Luis Suárez desistir de ir para Barcelona buscar tratamento contra as dores no joelho. Com o adiamento da partida diante do Corinthians, neste fim de semana, o clube só volta a campo dia 22 e este tempo vago será utilizado em sua recuperação.

Com artrose no joelho, Suárez gostaria de consultar seu especialista, Ramon Cougat, com o qual já fazia reabilitação na época em que defendia o Barcelona. Contudo, o atacante optou por dar voto de confiança aos profissionais do Grêmio após se surpreender com o tratamento recebido nos últimos jogos.

O atacante foi operado por Cougat e sempre buscou opinião do profissional. Liberado pelo clube gaúcho para ir à Europa, ele anunciou que desistiu da ideia. O Grêmio vem tratando bem a artrose do camisa 9, a ponto de ele apresentar enorme reação de uma partida para outra.

Mesmo sendo obrigado a ser substituído com frequência, Suárez dificilmente vem perdendo jogos da equipe, para alívio do técnico Renato Gaúcho e dos torcedores. Agora a ideia dos médicos do clube e deixá-lo em condições de atuar por 90 minutos e sem acusar o problema.

Ao término das partidas do Grêmio, Suárez chega com difícil locomoção ao vestiário pelas dores crônicas. Ele até pensou em antecipar a aposentadoria para o fim da temporada, mesmo com contrato até o fim de 2024 em Porto Alegre.