Capitão do Chile, Medel chega ao Vasco prometendo muita garra: 'Darei tudo em campo'

O experiente volante Gary Medel foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira no Vasco. O jogador de 35 anos chega para ser o líder do elenco em campo. Capitão da seleção do Chile, o reforço prometeu muita luta e garra em campo para salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão.

Com a ida do jovem Andrey para o Chelsea, o Vasco optou por buscar peças de reposição experientes e Medel chega para ser voz de comando em campo ao lado do zagueiro Maicon. Jogador que não desiste das jogadas e batalha o tempo todo, ele prometeu repetir o futebol que o levou para a Europa em sua primeira passagem ao Brasil.

A escolha do Vasco veio muito pelo fato de poder jogar contra rivais de qualidade. E também continuar atuando bem, pois crê que será bastante exigido. Após ficar livre no mercado ao deixar o italiano Bologna, ele recebeu propostas para retornar ao Chile, mas acabou optando pelo "disputado" futebol brasileiro.

"Obviamente, em comparação com a liga chilena, a brasileira está em um nível muito mais alto, uma competição bastante competitiva, de alto nível. E o que mais quero é competir em alto nível no futebol brasileiro e na seleção chilena", afirmou.

Jogador com mais partidas disputadas pelo seu país, com 156 aparições, Medel sabe que precisa estar bem para ajudar a recolocar o Chile em uma Copa após fracasso nas Eliminatórias para o Catar. Por isso, voltou à América do Sul e escolheu o Brasil. Ele jogou em 2011 pelo Boca Juniors.

"O Vasco está em um momento complicado, mas trabalhando e com cada um dando o seu melhor, as coisas podem mudar. O clube é muito grande e merece estar em uma melhor posição. Com ajuda dos torcedores, vamos reverter essa situação", disse, confiante. "Estou muito contente por viver essa experiência, ela me fará estar com grandes jogadores e me levará para a seleção."

O volante que também atua como zagueiro aproveitou para se apresentar aos vascaínos que ainda não o conhecem. "Sou muito temperamental e sentimental. Se as coisas não vão bem, sigo positivo, passo isso para os outros", enfatizou. "Eu me defino como aguerrido, que se doa sempre pelos companheiros, pelo clube. Vou entregar o melhor nessa experiência. Me sinto bem fisicamente e mentalmente", seguiu. "Me dedicarei nos treinamentos para poder ajudar e a melhor mensagem que tenho para a torcida é que vou entregar tudo de mim dentro de campo."