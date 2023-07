Bia Haddad cita Guimarães Rosa e exalta aprendizado em melhor campanha em Grand Slams

13/07/2023 | 14:38



Três dias após abandonar seu jogo nas oitavas de final de Wimbledon, Beatriz Haddad Maia se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira. A tenista número 1 do Brasil evitou falar sobre as dores nas costas, que causaram sua desistência na segunda-feira, e exaltou seu aprendizado nestas últimas semanas.

"Foram 14 semanas desde que viajamos para essa gira e não caberia outra palavra a não ser GRATIDÃO por todo aprendizado dentro e fora das quadras. Gostaria de agradecer ao meu time, à minha família e aos meu patrocinadores por tornarem tudo isso possível", declarou a paulista, que também agradeceu aos fãs, patrocinadores e aos integrantes de sua equipe.

Nestas últimas semanas, Bia obteve seus melhores resultados em torneios de Grand Slam. Ela obteve uma histórica semifinal em Roland Garros e alcançou as oitavas de final em Wimbledon. Mesmo sem erguer troféus, ela igualou campanhas que só a lenda Maria Esther Bueno havia conquistado na história do tênis feminino brasileiro.

Os resultados, contudo, foram acompanhados de problemas físicos. No início da curta temporada de grama, ela sofreu um escorregão em quadra no Torneio de Nottingham e passou a sentir dores musculares atrás do joelho direito. O problema a tirou do Torneio de Birmingham e a fez abandonar seu segundo jogo em Eastbourne, em outra competição de preparação para Wimbledon.

Bia chegou a virar dúvida para jogar o tradicional torneio britânico. Mas foi para a quadra e fez boas apresentações, sem indicar dor ou desconforto. Contudo, começou a sentir dores nas costas no início da sua partida das oitavas de final, contra a casaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon. Bia sentiu desconforto na altura da lombar e abandonou.

Nesta quinta, ela citou o escritor Guimarães Rosa para comentar sua fase, com momentos positivos em quadra e negativos na parte física. "A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem", anotou a tenista. "Seguimos que isso é longo", afirmou, sem revelar informações sobre seu problema físico mais recente.