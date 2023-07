Inter ganha a concorrência com o Grêmio e anuncia goleiro da seleção uruguaia

13/07/2023 | 13:26



Sergio Rochet é o novo goleiro do Internacional. O clube colorado disputava a contratação com o arquirrival Grêmio e fechou o negócio com o titular da seleção uruguaia até dezembro de 2026.

"Goleiro do Uruguai, ídolo em seu país e com larga experiência na Europa, Sergio Rochet é do Inter! Bem-vindo", anunciou o clube em suas redes sociais. O clube oficializou a chegada em primeira mão em mensagem de WhatsApp para 10 mil sócios.

Aos 30 anos, Rochet chega para tentar acabar com os problemas do Inter no gol. A equipe de Mano Menezes começou a temporada com Keiller, que acabou perdendo a posição para John. Ambos, porém, não se destacaram e acabaram virando alvos da revolta da torcida com o rendimento abaixo do esperado entre as traves.

Com passagem pelo futebol europeu, Rochet estava no Nacional do Uruguai desde 2019 e foi companheiro de Suárez na temporada passada. O atacante o sugeriu ao Grêmio, mas a proposta do Inter acabou agradando e ele optou pelo lado vermelho do Sul.

Para anunciar o reforço, o Internacional brincou com as bandeiras dos países de seus sul-americanos do elenco. Colocou duas da Argentina (Mercado e Bustos), uma do Uruguai (De Pena), uma da Colômbia (Nico Hernández), uma do Chile (Aranguiz) e outro do Equadro (Enner Valencia). Com Rochet, o clube bate o limite de se5te estrangeiros que pode utilizar por partida em competições da CBF.

Johnny é americano, mas tem dupla nacionalidade, assim como o atacante Wanderson, que é brasileiro e belga. Ambos não comprometem o limite de estrangeiros no Internacional. O goleiro ainda não sabe quando terá condições de estrear. No domingo, o time recebe o Palmeiras e Mano Menezes, mais uma vez, sofre pressão para que seja demitido.