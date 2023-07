Lula assina sanção da MP que recria o Minha Casa, Minha Vida

13/07/2023 | 13:09



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no início da tarde desta quinta-feira, 13, a conversão em lei da medida provisória que recriou o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), no Palácio do Planalto. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em junho e recria as condições, com inovações, do programa habitacional lançado pelo próprio Lula em 2009. Os eventuais vetos presidenciais devem ser detalhados apenas após a cerimônia de sanção da medida provisória, em coletiva de imprensa que contará com o ministro das Cidades, Jader Filho, a presidente da Caixa, Rita Serrano, e o secretário Nacional de Habitação, Hailton Madureira.