Ticiane Pinheiro faz festa de aniversário para filha com o tema Pequena Sereia

13/07/2023 | 13:11



Ticiane Pinheiro comemorou muito a chegada dos quatro aninhos de Manuella, sua filha caçula com Cesar Tralli. Na última quinta-feira, dia 12, através das redes sociais, a mamãe coruja compartilhou o vídeo do momento em que a pequena ganhou uma festa de aniversário com o tema Pequena Sereia.

Para deixar tudo ainda mais especial, a comemoração aconteceu em um parque, ao ar livre, e ainda contou com uma decoração super especial e uma belíssima mini fantasia de sereia - que foi usada com sucesso pela aniversariante.

Na legenda, Tici escreveu:

Viva Manu.