Leandra Leal dispara sobre Adriana Esteves: - Eu era apaixonada por ela

13/07/2023 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 13, Leandra Leal foi uma das convidadas do programa Encontro, da Rede Globo. Durante sua participação no matinal, Leal recebeu uma mensagem especial da atriz Adriana Esteves, protagonista da série Os Outros, do Globoplay.

- Pra falar dessa grande mulher, dessa grande atriz, realizadora, artista (...). Eu tive o grande prazer, a grande honra de fazer A Indomada (1996) com a Lelê. Ela brilha desde muito pequena, e agora a gente ta vendo esse talento de todas as formas. Eu adoro a série, A Vida Pela Frente, sucesso da Leandra. Lelê, um beijo enorme, sou muito sua fã, disse Adriana.

- Ela fez minha mãe em A Indomada. Eu tinha 14 anos, era muito jovem. Foi meu segundo trabalho aqui, e ela foi muito incrível comigo. Eu era totalmente apaixonada por ela, eu achava ela uma deusa, incrível, linda, maravilhosa, relatou Leal.

O programa, que está sob comando de Tati Machado e Valéria Almeida, ainda fez uma homenagem à Leal, recapitulando trabalhos que a atriz fez ao longo dos mais de 20 anos de carreira. Com participações em novelas, filmes e séries, a atriz está atualmente vivendo a personagem Kellen, na série Justiça 2, que estreia ainda no segundo semestre deste ano.