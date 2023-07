Xuxa Meneghel entrega que Marlene Mattos a fez escolher entre a carreira e o namoro com Ayrton Senna

13/07/2023 | 12:10



A vida de Xuxa Meneghel sempre foi um livro aberto, contudo, agora, as páginas estão ainda mais expostas por conta do novo documentário do Globoplay. Nesta quinta-feira, dia 13, a apresentadora participou do Mais Você e abriu o coração com Ana Maria sobre o períodos conturbados do passado.

A loira entregou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, a obrigou escolher entre a carreira e o namoro com Ayrton Senna, que aconteceu entre 1988 e 1991.

- Ela falou: Se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Ela queria que eu escolhesse entre a minha carreira e o meu amor. E eu eu escolhi minha carreira.

E completou:

- Sobrou muita mágoa. A minha história com ela é pautada em muito abuso. Me xingava. Homem não podia chegar perto de mim. E eu achava que tudo era normal. Era ingênua e burra pois eu a respeitava.

A apresentadora ainda falou sobre a pressão que as paquitas sentiam para serem loiras.

- Tem um negócio que você comenta sobre as paquitas serem todas loirinhas. Você diz no documentário que hoje em dia seria diferente, disse Ana Maria.

- Então, elas não entravam loirinhas, mas acabavam ficando. Isso foi até cortado do documentário. Eu não sabia. Fiquei sabendo tempos depois, através de uma conversa entre as ex-paquitas, que a Marlene [Mattos, ex-empresária] dizia assim: Eu idealizei uma loira na frente e quatro ou oito atrás. Eu cheguei a dizer que aquilo estava errado, mas ela respondia que seria da forma como ela queria, Xuxa respondeu.

Meneghel contou que Marlene não falava explicitamente para as meninas pintarem os cabelos de loiro, mas deixava a entender que se elas não pintassem, não iriam participar de grandes programas. Quase uma chantagem emocional.

- É uma história muito forte tudo o que elas viveram. A pressão que tiveram para ficarem ao meu lado.