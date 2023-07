Onde ficar em Roma – Dicas de hotéis na capital italiana

Maria Beatriz Vaccari

Decidir onde ficar em Roma é uma das principais dúvidas dos viajantes brasileiros que planejam roteiros à capital italiana. As opções vão desde hotéis de grandes redes de luxo, localizados nos pontos mais glamourosos da cidade, até empreendimentos intermediários com bom custo-benefício e hostels.

Independentemente da opção escolhida – as mais indicadas podem ser reservadas pelo Booking -, uma coisa é certa: há muito o que fazer em Roma. Com atrações históricas, gastronomia inesquecível e um caos que se transforma em charme, o destino encanta turistas de todas as partes do mundo.

Onde ficar em Roma

Coliseu, Fontana de Trevi e Panteão são só algumas das muitas atrações do Centro Histórico de Roma. Com uma atmosfera incrível, a região é uma das mais procuradas por turistas, já que concentra ótimos hotéis e permite explorar os principais pontos turísticos a pé.

Com edifícios medievais e restaurantes autênticos, Trastevere chama atenção por ser um bairro boêmio e com vida noturna agitada. Outra opção para quem gosta de badalação é procurar uma hospedagem em Campo de’ Fiori, que concentra inúmeros bares, baladas e um mercado ao ar livre com deliciosas frutas, vegetais e queijos frescos.

Caso o objetivo seja curtir a viagem de forma tranquila e aconchegante, a dica é ficar em Monti, bairro conhecido pelos cafés charmosos, pelas ruas de paralelepípedos e por abrigar a Basílica de Santa Maria Maggiore. Ali, é possível encontrar acomodações com preços bem atrativos.

Há também a possibilidade de se hospedar pertinho do Vaticano. Os hotéis da região são bem conceituados e costumam oferecer vistas incríveis para cartões-postais, a exemplo da cúpula da Basílica de São Pedro.

O Rota de Férias selecionou 10 opções de hotéis em Roma:

O Hotel Locarno fica a poucos passos da Piazza del Popolo. O empreendimento tem um belíssimo jardim, onde é possível tomar café da manhã em dias mais quentes.

Indicado para os fãs de luxo, o Portrait Roma – Lungarno Collection é conhecido por oferecer experiências exclusivas. Entre elas, tours particulares comandados por especialistas renomados.

A 600 metros do metrô, o Suite Cardinale tem acomodações completas e confortáveis. A propriedade também fica próxima a pontos turísticos como Piazza Navona e Basílica de São Pedro.

Instalado em um edifício histórico com vista para a Basílica de Santa Maria Maggiore, o The Major Hotel é uma boa opção de hospedagem em Monti. O local tem terraço panorâmico e decoração elegante.

As acomodações do Tree Charme Augusto Luxury Suites são perfeitas para descansar após um dia agitado de passeios por Roma. De quebra, o hotel recebe os viajantes com um visual elegante e fica pertinho de pontos turísticos como o Castelo de Santo Ângelo.

O Tmark Hotel Vaticano fica bem em frente aos muros do Vaticano. Quem se hospeda por lá tem fácil acesso à entrada dos Museus do Vaticano e conta com vistas para as atrações religiosas da região.

As acomodações do H10 Palazzo Galla compartilham um charmoso lounge. O hotel também conta com bar, estacionamento privativo e terraço com vista para as construções de Roma.

A 700 metros da icônica Basílica de São Pedro, o The Boutique Hotel é muito bem avaliado – principalmente por casais. O local se destaca pela infraestrutura e pela gentileza da equipe de funcionários.

O Trevi Palace Luxury Inn fica a apenas 50 metros de distância da famosa Fontana di Trevi. O hotel é indicado para quem procura uma acomodação autêntica, já que está instalado em uma tradicional vila do século 18.

O visual elegante dos ambientes conquista quem passa pelo Albergo Ottocento. O hotel é conhecido por oferecer um ótimo café da manhã, com produtos de confeitaria frescos e deliciosos.

