Expectativa de alívio nos juros dos EUA e commodities impulsionam alta do Ibovespa

13/07/2023 | 11:39



A valorização das bolsas internacionais e das commodities estimula alta do Ibovespa nesta quinta-feira, 13, em meio a expectativas de pausa no aperto monetário norte-americano após a elevação dos juros prevista para este mês.

Com a agenda interna esvaziada e o Congresso em recesso, o que deixa a tramitação da reforma tributária para agosto, o Ibovespa fica à mercê do exterior. Ontem, o Índice Bovespa subiu 0,09%, aos 117.219,95 pontos.

Já em Nova York, os índices Nasdaq e S&P 500 encerraram nos maiores níveis desde abril de 2022, impulsionados pela leitura abaixo do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que fez reduzir as apostas em altas adicionais de juros do Federal Reserve (Fed) após julho e apoiou ativos de risco.

Essa ideia foi corroborada no PPI também de junho. O dado que mensura os preços no atacado subiu 0,1% ante maio, ficando abaixo da expectativa de analistas, de alta de 0,2%.

"Ontem o Ibovespa ficou descolado de Nova York. Mas o Brasil está à frente de muitas economias em relação ao ajuste monetário", relembra José Simão, sócio da Legend Investimentos.

Segundo Simão, apesar de alguns resultados de indicadores mostrando uma inflação elevada no Brasil, a possibilidade de queda da Selic, que está atualmente em 13,75% ao ano, está cada vez maior.

"Apesar da deflação no IPCA de junho, divulgado esta semana, o grupo serviços subiu mais que o esperado, depois de cair em maio, e a pesquisa do setor, ontem, deixaram o mercado meio balançado quanto ao ritmo de corte dos juros. Mas o corte deve vir em agosto", estima o sócio da Legend.

Os investidores deixam em segundo plano os sinais de fraqueza da economia chinesa e na Europa na balança comercial do mês passado e na produção industrial, respectivamente. No caso da China, há expectativas crescentes de que o governo seguirá atuando na tentativa de estimular a economia. Em meio a esta percepção, o minério de ferro subiu 1,59% em Dalian, na China. Agora, fala-se em apoio ao setor de tecnologia.

"Apesar da desaceleração dos dados chineses, a narrativa não é tão pessimista, pois espera-se que a China coloque mais incentivos à economia. E ainda olhando para o país, caso não consiga entregar tanto, crescer tanto, isso pode fazer com que os mercados globais busquem emergentes como o Brasil", avalia Gabriela Sporch, analista da Toro Investimentos.

As ações da Vale subiam 2,01% às 11h30, com CSN avançando mais (3,03%). As da Petrobras tinham ganhos de 1,65% (PN) e de 1,56% (ON), com o petróleo avançando perto de 0,90%, acima dos US$ 80 o barril.

Às 11h33 desta quinta, o Ibovespa subia 1,61%, aos 119.566,72 pontos, após abertura aos 117.670,79 pontos e máxima aos 119.660,77 pontos, quando avançou 1,69%.