Casa Ronald McDonald ABC apresenta Mc Amiga 2023 e promove venda de tíquetes

Coluna Social



13/07/2023 | 10:24



Em mais uma grande ação, a Casa Ronald McDonald ABC deu o pontapé na campanha do McDia Feliz 2023, que será realizada em 26 de agosto. Para este ano, a convidada para ser a McAmiga é a cantora e apresentadora de TV, Priscilla Alcantara. “É uma grande honra ser a porta-voz da atividade que reúne tantas pessoas especiais dedicadas para uma causa em prol das famílias com crianças com câncer”, salienta a artista, que ficou conhecida por sua apresentação no programa “Bom dia & Cia”, no SBT, e também como a participante Unicórnio, no programa “The Masked Singer Brasil”, que tem o comando da cantora Ivete Sangalo.

Já foram MCAmigos, o jogador de futebol Cafu, a influencer Pequena Lo, a atriz Clara Castanho, a influencer Flavinha Cheirosa, o cantor Péricles, o Chef Arthur Sauer e a ginasta Daniele Hipólito.

Priscila esteve na Casa de Apoio em junho e visitou as dependências do espaço, tendo a oportunidade de vivenciar o dia a dia da estrutura, que tem passado por obras para deixar ainda mais confortável e acolhedor para os assistidos. “Sempre investimos em melhorias para criar um ambiente mais humanizado e acolhedor para que as famílias atendidas se sintam como se estivessem em casa, recebendo esse conforto durante essa fase tão difícil em que elas passam”, comenta Leila Lopes, diretora executiva da Casa Ronald MCDonald ABC.

A Casa, que há 16 anos oferece apoio integral às crianças e aos adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, é ponto de venda do tíquete antecipado para o McDia Feliz no valor de R$18, que vale um Big Mac no dia 26 de agosto. Outros produtos estão disponíveis para compra como: boné, caneca, moleskine e camisetas.

Durante todo o dia, reservado para o evento, será possível trocar esse tíquete pelo lanche em qualquer restaurante da rede McDonald’s. Parte da arrecadação das vendas do Big Mac, isoladamente ou na McOferta 01, irá para os programas sociais realizados pela Casa Ronald McDonald ABC e a outra parte irá para o Instituto Ayrton Senna, ou seja, todo o valor será doado para causas voltadas para as crianças e os adolescentes. Os tíquetes antecipados são importantes, pois a renda obtida com eles vai integralmente para a Casa de Apoio. Já os lanches adquiridos diretamente nos restaurantes sofrem o desconto de alguns impostos, além de não virem integralmente para a Casa.

Para ser um voluntário no McDia Feliz ou comprar os tíquetes antecipadamente da campanha, basta entrar em contato pelo número de telefone (11) 96331-4015.