Maróstica-São Bernardo. Uma transmissão internacional. Marquitho Riotto faz história. Agita a colônia. E se emociona...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 07:45



E lontano, lontano nel tempo

Qualche cosa negli occhi di un altro

Ti farà ripensare ai miei occhi

I miei occhi che t''''amavano tanto…

Durante uma hora, o são-bernardense/batateiro Marquitho Riotto transmitiu o seu “Canta Itália” do quarto de um hotel na cidade irmã de Maróstica. A voz embargada foi aos poucos se normalizando.

“Estamos no Veneto, próximos à murada medieval de Maróstica. Aqui, 1h10, são cinco horas na frente do horário brasileiro. Hoje é um ‘Canta Itália’ especial”, irradiou Marquitho.

Nos estúdios em Santo André, sua irmã Dulci anotando os telefonemas e a engenheira de som Vitória manipulando aquela caixa repleta de botões. O som veio claro, perfeito, para ser gravado e preservado como história dos meios de comunicação da região.

Marquitho Rioto coloca no ar saudações que gravou com amigos italianos poucos minutos antes num restaurante próximo. Mostrou canções da música moderna italiana. A curiosidade de uma festa de aniversário. E canções clássicas como “Lontano, Lontano”, na voz de Luigi Tenco.

Maróstica vivia seu festival de verão, a 70 quilômetros de Veneza.

E aquela hora do “Canta Itália” passou depressa. Quem não ouviu, pode ouvir hoje. O especial de Marquitho Rioto será reprisado neste sábado, às 23h, em três estações: Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

INTERNACIONAL. Gravura com a praça central de Maróstica e Marquitho Riotto no DGABC-TV: transmissão do programa Canta Itália diretamente da cidade-irmã de São Bernardo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Locutor.

Revelação.

Silvio Santos

Texto: Milton Parron

“Galera do Nelson” era um programa de auditório da Rádio Nacional de São Paulo – mais tarde virou Globo – transmitido nas tardes de sábados e comandado por Nelson de Oliveira.

Desde o começo da década de 50 até meados dos anos 60 manteve-se no ar, sempre com enorme audiência.

Muitos artistas famosos participaram daquele programa, alguns, inclusive, nele foram revelados.

No segundo sábado do mês de novembro de 1958 uma das atrações do “Galera do Nelson” foi Silvio Santos, locutor revelação de um outro programa de sucesso daquela emissora comandado por Manoel da Nóbrega.

Silvio, muito jovem, sonhador, mal das finanças, foi ao programa para apresentar uma marchinha que havia acabado de gravar para o Carnaval de 1959 com a esperança de ganhar uns trocados a mais.

Também participaram daquela edição do “Galera do Nelson” os cantores Roberto Luna e Agostinho dos Santos que estavam despontando no cenário artístico.

Esse será o atrativo do programa Memória neste final de semana, com uma entrevista com Nelson de Oliveira realizada em 1992.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Na Galera de Nelson de Oliveira. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Moacyr Franco num circo vazio é procurado por um tal de Marciano.

Na plateia, 15 pessoas.

A cidade: Indaiatuba.

Moacyr ouve Marciano, que já fazia dupla com João Mineiro.

Aquele encontro foi decisivo para o sucesso dos dois.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 15 de julho de 1993 – ano 36, edição 8439

MANCHETE – Agentes da Polícia Federal iniciam greve nacional.

Paralisação de quase quatro mil policiais afetaria a imissão de passaportes.

EM 15 DE JULHO DE...

1903 – Era concedida licença de 30 dias à professora Eunyce de Macedo Soares, da escola do Pilar (hoje Município de Mauá), no então município de São Bernardo.

Em atitude pacífica, continuava a greve dos cocheiros da capital. Uma parte dos carroceiros e carregadores aderiu ao movimento,

Da Agência Havas: Madrid, 13. Realizou-se ontem um grande meeting organizado pelos operários para solicitar trabalho nesta capital.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Benedito Leite (MA), Irati (PR), Juazeiro (BA), Pedro Afonso (TO), Piquet Carneiro (CE)e Rio Pardo de Minas (MG).

HOJE

Dia Internacional do Homem

São Boaventura

15 de julho

Bispo e cardeal. Chamado de Doutor Seráfico (digno dos serafins, místico, puro, angélico). Faleceu em Ivon, na França, no ano 1274.

Ilustração – Canção Nova