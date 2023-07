Murilo Dias é eliminado de A Grande Conquista e Sandra Melquíades se livra novamente de Zona de Risco; saiba mais!

13/07/2023 | 10:10



Fim da linha para Murilo Dias! O influenciador recebeu apenas 19,11% dos votos do público e precisou se despedir da mansão na última quarta-feira, dia 12. Ele disputou a Zona de Risco com Gyselle, Giulia e Sandra e acabou levando a pior.

Vale lembrar que Murilo protagonizou um romance bastante polêmico com Victoria Macan, já que a DJ tinha um relacionamento fora do reality. Além disso, ele também teve diversas brigas com os outros participantes de confinamento. O influenciador foi puxado para a berlinda por Sandra Melquíades, que tinha sido indicada pelos Donos da Mansão, mas conseguiu se livrar da eliminação na última prova.

E mais uma vez ela conseguiu a mesma proeza na última Prova da Virada! Na noite da última quarta-feira, dia 12, a irmã de Rico Melquíades levou a melhor e conseguiu colocar Daniel Toko na reta para eliminação. A aposentada escolheu Gabriel Roza para ajudar na dinâmica e garantiu mais 10 mil reais na conta do influenciador.