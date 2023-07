Santo André Intelli pega o Limeira para avançar à semi

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



13/07/2023 | 10:00



O Santo André Intelli de Futsal joga logo mais, às 20 horas, contra o Brutos Limeira, no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal. A equipe andreense venceu o jogo de ida fora de casa por 4 a 2 e tem uma boa vantagem para consolidar a classificação à semi-final. Já o time do interior, como tem pior campanha,além de precisar reverter o placar no tempo normal, ainda precisa vencer na prorrogação. “O Brutos evoluiu muito, é uma equipe difícil de ser batida. Temos que manter a concentração para não sermos surpreendidos”, disse o técnico andreense, Cidão.

Além de Santo André e Brutos, lutam por vaga na semi-final São Bernardo e Corinthians. Magnus e AABB já estão classificados.