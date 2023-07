Central da Família do Discord: recurso ajuda pais a proteger adolescentes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/07/2023 | 09:55



A Central da Família do Discord é uma nova ferramenta opcional que facilita que os adolescentes mantenham pais ou responsáveis informados sobre suas atividades no aplicativo, respeitando sua autonomia. Assim, é possível saber de quem os filhos são amigos e com quais grupos eles andam. O objetivo com o recurso é ajudar a promover um diálogo produtivo sobre hábitos mais seguros na internet, e criar maneiras benéficas para pais e adolescentes se conectarem com experiências online.

Configurando a Central da Família do Discord

A Central da Família do Discord tem dois componentes principais: um novo painel de atividades acessível a qualquer momento, e um resumo semanal enviado por e-mail contendo informações gerais sobre a atividade do adolescente. Você encontrará a Central da Família em Configurações de Usuário > Central da Família.

Para começar, é exigido que tanto o pai quanto o filho completem a configuração por meio do aplicativo oficial do Discord – disponível para Android e iOS. Cada etapa do processo de configuração é projetada para proteger a conta do adolescente. A atividade da conta dele não é compartilhada na Central da Família sem seu consentimento.

Depois de pai e filho discutirem juntos sobre o uso dessa funcionalidade, será necessário pedir ao adolescente um QR Code facilmente gerado na Central da Família. É importante saber que esses códigos são únicos e só ficam ativos por um curto período. Portanto, se outro responsável estiver pronto para conectar sua conta com a do filho, ele terá de repetir essas etapas. O Discord envia uma notificação sempre que um novo responsável for conectado ao adolescente na Central da Família.

Contas de adolescentes conectadas por meio da Central da Família do Discord, compartilharão as seguintes informações com os pais pelo painel acessível pelo aplicativo:

Os nomes e avatares de amigos recentemente adicionados;

Os nomes, ícones e contagem de membros dos servidores que eles entraram;

Os nomes, avatares e horários da última mensagem ou chamada com usuários que o adolescente realizou por mensagem privada ou em grupo;

Pais e responsáveis não podem ver o que adolescentes escrevem ou dizem.

Uma vez que o adolescente aceitar a solicitação de conexão do pai, a Central da Família será preenchida com detalhes sobre a atividade dele no Discord nos últimos sete dias. Isso inclui o número de usuários para quem ele enviou mensagens ou teve chamadas, o número de novos amigos adicionados, e em quantos servidores ele está participando ativamente. O recurso não terá um arquivo completo sobre as atividades e apenas destacará as atividades ocorridas após o momento em o adolescente aceitou a solicitação de conexão.

Além da Central da Família no aplicativo, o pai também receberá um resumo semanal dessas informações via e-mail. Ele mostra:

A contagem de usuários com quem o adolescente conversou;

Usuários para quem ele realizou chamadas;

Novas amizades;

Servidores ingressados;

Servidores ativos.

A Central da Família foi projetada para ajudar os pais e responsáveis a se manterem informados sobre como os adolescentes usam o Discord em um nível mais abrangente. Portanto, é importante lembrar que, com a ferramenta, você saberá com quais usuário o adolescente está conversando e de quais comunidades do Discord ele está participando, mas não poderá ver o conteúdo das conversas em si.

Se você tem perguntas ou preocupações sobre as pessoas ou os servidores com os quais o adolescente está interagindo, o Discord incentiva que tenha uma conversa direta com ele sobre como manter hábitos online saudáveis ou conversem sobre seus novos amigos ou comunidades.