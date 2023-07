Palavra do Leitor - 13 de julho de 2023

Da Redação



Isonomia

O Diário hasteou bandeira importante ao exigir, em Editorial, tratamento isonômico às sete cidades por parte do governo do Estado, administrado por Tarcísio de Freitas, com relação às verbas da saúde (Opinião, ontem). Não é justo que apenas um município, exatamente aquele administrado por quem não demonstra responsabilidade com o uso do dinheiro público, seja socorrido pelo Palácio dos Bandeirantes. Não se pode premiar o mau gestor, como bem definiu o editorialista. O Grande ABC está de olho, senhor governador.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema

Fiscalização

Peço por gentileza ao Semasa, à Prefeitura de Santo André, Sabesp, Defesa Civil, Cetesb ou qualquer outro que possa ajudar a acabar com o barulho e o acúmulo de poeira causados pelo depósito de areia e pedra Hipólito na Rua Camões, na Vila Humaitá. Eles estão ligando caminhões bem antes da 7h. Sobe um cheiro horrível de fumaça em nossas casas. e eles têm uma máquina de ensacar areia que faz um barulho terrível o dia inteiro. Nós pagamos impostos e temos direito de ter paz e sossego, principalmente em nossos horários de descanço.

Talita Vergere - Santo André

Inflação

IPCA de junho divulgado pelo IBGE apresenta deflação de 0,08%, evento que não ocorria desde setembro 2017. E no acumulado dos últimos 12 meses, caiu de 3,94% para 3,16%. Ou abaixo da meta do BC, de 3,25%. Setores que ajudaram para essa queda do índice inflacionário foram de alimentos, combustíveis, carros novos, com média de queda de 0,66% nos preços. Já a preocupação dos analistas é com o setor de serviços que pode pressionar a inflação, como das altas de 10,96% nas passagens aéreas e energia elétrica 1,43%. E o cenário para corte da taxa Selic, hoje, em 13,75%, é de um corte mínimo de 0,25%, até 0,50% no próximo mês de agosto. Ou seja, um quadro de alívio e mais otimista para 2023. Já que, se no início deste ano as estimativas eram pessimistas e apontavam para um crescimento econômico de no máximo 1%, e inflação fechando o ano pouco menor do que 6%, hoje, o PIB, é estimado em 2,19% (e pode ser maior) e a inflação pode ficar até dentro do teto da meta do BC, de 4,75%. Mesmo porque, já temos o arcabouço fiscal praticamente aprovado, e principalmente, depois de 30 anos de espera, a aprovação na Câmara, da mãe de todas reformas como a tributária. Finalmente, é o Brasil, acendendo a luz no fim do túnel.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Fábrica de chocolates

Duvido que exista alguém da minha geração, que esteja por volta dos 50 anos de idade que tenha lido a reportagem sobre o desejo do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), de atrair uma fábrica de chocolates para a cidade que não tenha se lembrado do filme de Mel Stuart sobre o misterioso Willy Wonka (Economia, ontem). A Fantástica Fábrica de Chocolates fez parte da infância de todos nós.

Silvia Santos - Ribeirão Pires