Reforma tributária: primeiras impressões

Douglas Campanini



13/07/2023 | 09:38



Após uma intensa semana de discussões, tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto-base da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que promoverá profundas alterações no sistema tributário brasileiro. Fruto da discussão ocorrida nos últimos anos, o texto contempla a substituição de cinco tributos por três, que são: CBS (em substituição ao PIS e Cofins) de competência federal; IBS (em substituição ao ICMS e ISS) de competência compartilhada com Estados e municípios; e IS (em substituição ao IPI), de competência federal.

Essa proposta simplifica o sistema tributário brasileiro, pois a CBS e o IBS possuirão o mesmo fato gerador, base de cálculo, contribuintes, regimes diferenciados e regras de não-cumulatividade, devendo o seu recolhimento ser efetuado ao Estado/município de destino, eliminando assim a análise atual de milhares de legislações nos âmbitos federal, estadual e municipal para a identificação dessas regras.

Outro aspecto positivo é que todas as operações sujeitas a CBS/IBS gerarão direito ao crédito pelo adquirente, exceto as de uso e consumo pessoal, o que minimiza as atuais discussões sobre as operações geradoras de crédito de ICMS, PIS, Cofins e IPI que norteiam a vida das empresas.

O projeto mantém os tratamentos diferenciados para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus e empresas optantes pelo Simples Nacional, mas também institui tratamentos diferenciados para alguns setores, como combustíveis, financeiros, atividade imobiliária, bem como a possibilidade de adoção de alíquotas reduzidas para setores como educação, saúde e medicamentos.

Já o IS incidirá sobre operações de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que serão definidos por lei.

O texto base irá para análise do Senado Federal no segundo semestre e, sendo aprovado também por essa Casa, prevê que o período de transição se inicie em 2026 e dure até 2032, cabendo ao Congresso Nacional editar as normas necessárias para a sua implementação. Uma das grandes preocupações resume-se ao fato de que não se “divulgou” quais serão as alíquotas previstas, causando extrema preocupação no meio empresarial.

Não podemos deixar de destacar que se trata de um importante avanço para a simplificação das regras tributárias brasileiras, cujo texto poderá ser aprimorado no Senado Federal para que possamos atingir um processo de transparência e justiça tributárias, com vistas a eliminar as atuais distorções e benesses que, na maioria das vezes, são concedidas em razão de questões políticas e não técnicas.

Douglas Campanini é sócio-diretor da Athros Auditoria e Consultoria